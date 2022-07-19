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На Львівщині ухилянту загрожує до 5 років за ґратами

Анастасія Диняк

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У Пустомитівському районі судитимуть чоловіка, який ухилявся від мобілізації. Йому загрожує до п’яти років ув’язнення. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, прокурори Пустомитівської окружної прокуратури скерували до суду справу проти 40-річного місцевого мешканця. За даними правоохоронців, військовозобов’язаний знехтував вимогою з’явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Чоловіка судитимуть за ухилення від призову на  військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). За це він може провести за ґратами до п’яти років.

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