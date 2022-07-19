На Червоноградщині чоловік на подвір’ї вирощував майже тисячу наркотичних рослин

У місті Великі Мости Червоноградського району на присадибній ділянці чоловік вирощував снотворний мак. Поліцейські вилучили майже тисячу рослин. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, у понеділок, 18 липня, у Великих Мостах правоохоронці виявили на присадибній ділянці посіви снотворного маку. За даними поліції, ділянка належить 40-річному місцевому мешканцю.

Загалом у чоловіка вилучили 920 рослин мак. Їх скерували на експертне дослідження.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального Кодексу України. Підозрюваному загрожує до семи років за ґратами. Наразі триває досудове розслідування.