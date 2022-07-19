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Львів’ян запрошують на благодійний концерт віртуоза Назара Пилатюка

Андрій Котенський

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Львів’ян кличуть на благодійний концерт скрипаля-віртуоза Назара Пилатюка «Мелодії вечірнього Львова. Summertime. Baroque Tango&Jazz». Про це Львівському порталу повідомили органзатори заходу VINIL Concert agency.

У п’ятницю, 19 серпня о 19:00 на даху !FESTrepublic відбудеться авторський проект заслуженого артиста України, неперевершеного скрипаля-віртуоза Назара Пилатюка «Мелодії вечірнього Львова. Summertime. Baroque Tango&Jazz».

На сцені творитимуть магію «Promenade Trio»: Антон Сопіга – гітара, Петро Довгань – фортеп’яно, Назарій Пилатюк – скрипка.

У програмі твори А. Вівальді, Й. С. Баха, А. П’яццолли.

«Легка музика вечірнього Львова під фужер ігристого в компанії друзів чи коханої людини. Чаруюче танго П’яцолли, шедевральні Пори Року Вівальді. Багато музики, яка запрошує на музичний променад у компанії віртуозів сцени», – розповіли організатори.

Частина виручених коштів буде передана на потреби ЗСУ.

Квитки за посиланням Concert.ua.

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