ЗСУ ліквідували вже щонайменше 38 450 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 38 450 військових, 1 687 танків, 220 літаків та 188 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 18 липня загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ 38 450 (+150) осіб,
- танків ‒ 1 687 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 886 (+7) од,
- артилерійських систем – 849 (+3) од,
- РСЗВ ‒ 248 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 113 (+3) од,
- літаків – 220 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 753 (+7) од,
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 690 (+2),
- Крилаті ракети – 166 (+0);
- Спеціальна техніка ‒ 70 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.
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Анастасія Диняк