ЗСУ ліквідували вже щонайменше 38 450 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 38 450 військових, 1 687 танків, 220 літаків та 188 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 18 липня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 38 450 (+150) осіб,

танків ‒ 1 687 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 886 (+7) од,

артилерійських систем – 849 (+3) од,

РСЗВ ‒ 248 (+0) од,

засоби ППО ‒ 113 (+3) од,

літаків – 220 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 753 (+7) од,

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 690 (+2),

Крилаті ракети – 166 (+0);

Спеціальна техніка ‒ 70 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.