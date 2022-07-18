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ЗСУ ліквідували вже щонайменше 38 450 окупантів

Анастасія Диняк

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 38 450 військових, 1 687 танків, 220 літаків та 188 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 18 липня загальні втрати Росії становлять:

  • особового складу ‒ 38 450 (+150) осіб,
  • танків ‒ 1 687 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 886 (+7) од,
  • артилерійських систем – 849 (+3) од,
  • РСЗВ ‒ 248 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 113 (+3) од,
  • літаків – 220 (+0) од,
  • гелікоптерів – 188 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 753 (+7) од,
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 690 (+2),
  • Крилаті ракети – 166 (+0);
  • Спеціальна техніка ‒ 70 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.

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