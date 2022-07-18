ВР звільнила Лазебну з посади міністерки соцполітики

18 липня Верховна Рада України звільнила з посади міністерки соціальної політики Марину Лазебну. Про це повідомив в Телеграмі нардеп Ярослав Железняк.

«За» проголосували 277 депутатів. Кандидаткою на цю посаду є Оксана Жолнович, яка зараз очолює Департамент соцполітики та охорони здоров’я в Офісі президента.

Як зазначив Железняк, наразі Кабміні залишилось лише 27,2% або 6 з 22 міністрів від початкового складу Уряду 2020-го року.

Зазначимо, що 15 липня міністерка соціальної політики Марина Лазебна подала заяву про відставку.

Як відомо Марина Лазебна була призначена міністеркю соціальної політики на позачерговому засіданні Верховної Ради України 4 березня 2020 року.

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