Українців, які втратили рідних через війну з рф, хочуть звільнити від призову

Верховна Рада України 18 липня ухвалила у першому читанні законопроєкт, яким пропонують звільнити від призову тих, хто у війні з росією втратив близьких рідних. Про це йдеться на сайті парламенту.

Йдеться про законопроєкт №7481. Ним хочуть внести зміни до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», розширивши перелік осіб, які не підлягають призову під час мобілізації. «За» проголосували 298 народних депутатів. Голосів «проти» і «утримався» не було жодного.

Законопроєкт передбачає, що звільненню від призову під час мобілізації підлягають чоловіки та жінки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра):

загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

загинули або пропали безвісти під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Водночас нардеп Ярослав Железняк уточнив, що відтермінування від призову зможуть отримати особи, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти не тільки під час проведення АТО, а також під час операції Об’єднаних сил та під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, у середині червня від мобілізації в Україні звільнили ще одну категорію громадян – студентів і викладачів профтехосвіти. Детальніше читайте за цим посиланням.

Додамо, що воєнний стан в Україні і, відповідно, загальна мобілізація наразі діють до 23 серпня.

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