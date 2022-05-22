В Україні продовжили воєнний стан

Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні ще на 90 діб, тобто до 23 серпня. Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України.

Так, воєнний стан в Україні продовжили ще на 90 днів від 18 травня. Тобто триватиме він наразі до 23 серпня.

Окрім того, продовжили й загальну мобілізацію.

Нагадаємо, воєнний стан в Україні ввели відразу після того, як Росія здійснила напад – 24 лютого. Потім термін його дії Верховна Рада продовжила ще до 25 квітня. Згодом – до 25 травня.

Раніше представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський пояснив, що воєнний стан в Україні продовжать одразу на три місяці, бо контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона.

Воєнний стан передбачає низку обмежень та правил: введення комендантської години, встановлення особливого режиму в’їзду та виїзду, обмеження пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Також під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть покидати країну.

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