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У Львові судитимуть наглядача в’язниці

Анастасія Диняк

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У одній з львівських в’язниць наглядач вимагав в ув’язнених гроші Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Так, за даними слідства, 23-річний ув’язнений, уродженець Рівненщини, незаконно поширював злочинний вплив на інших в’язнів. Хлопець змушував сплачувати неіснуючий борг, користуючись статусом «смотрящого». У разі відмови злочинець погрожував фізичною розправою.

Ув’язненого судитимуть за фактами поширення злочинного впливу та вимагання неіснуючого боргу (ч. 2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 189 КК України). Йому загрожує до п’ятнадцяти років за ґратами з конфіскацією майна.

Наразі досудове розслідування завершено, справу передали до суду.

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