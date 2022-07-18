Росіяни використовують мапи України 1969 року

Російське командування готувало наступ на територію України за допомогою топографічних карт 1969 року. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.
Так, на території Харківщини українські правоохоронці знайшли карти, якими користувалися російські окупанти під час вторгнення в Україну в лютому. За даними СБУ, на документах російського мотострілецького батальйону 138-ї гвардійської мотострілецької бригади інформація не оновлювалася щонайменше 53 роки.
На картах росіян немає Салтівського житлового масиву Харкова, який почали забудовувати ще з 1970-х років. Також відсутні Трав’янске і Муромське водосховища, зведені також у сімдесяті роки.
Окрім того, на картах відсутній державний кордон між Україною та РФ, тому окупанти намалювали його ручкою.
Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що військові РФ не були готові до війни, вони намагалися зайти у Київ за мапами 1987 року.
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Анастасія Диняк