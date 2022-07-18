Росіяни використовують мапи України 1969 року

Російське командування готувало наступ на територію України за допомогою топографічних карт 1969 року. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Так, на території Харківщини українські правоохоронці знайшли карти, якими користувалися російські окупанти під час вторгнення в Україну в лютому. За даними СБУ, на документах російського мотострілецького батальйону 138-ї гвардійської мотострілецької бригади інформація не оновлювалася щонайменше 53 роки.

На картах росіян немає Салтівського житлового масиву Харкова, який почали забудовувати ще з 1970-х років. Також відсутні Трав’янске і Муромське водосховища, зведені також у сімдесяті роки.

Окрім того, на картах відсутній державний кордон між Україною та РФ, тому окупанти намалювали його ручкою.