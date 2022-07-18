Польща скасувала спрощені правила перевезення домашніх тварин українцями

Із 16 липня змінилася процедура перетину кордону з України до Польщі для осіб, які подорожують з тваринами. Спрощені правила більше не діють. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської митниці.

За інформацією Прикордонного Уповноваженого Республіки Польща по Бещадській ділянці, в’їзд до Польщі тварин з подорожніми відтепер буде можливим за таких умов:

Наявності мікрочіпу у тварини;

Вакцинації проти сказу, зроблену не раніше дня чіпування;

Наявності ветеринарної книжки з інформацією, що підтверджує вищевказані заходи.

Як відомо із початком вторгнення росії в Україну Польща дозволила українцям ввозити домашніх улюбленців без документів, але їх потрібно було правильно оформити по прибутті у місце призначення.

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