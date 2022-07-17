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Україна займає третє місце у медальному заліку Всесвітніх Ігор

Анастасія Диняк

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У передостанній день Всесвітніх Ігор-2022 Україна піднялася у медальному заліку і наразі займає третє місце. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Так, у суботу, 16 липня, українські спортсмени здобули ще 5 медалей на Всесвітніх Іграх. Збірна України виборола вже 39 медалей. Серед них – 13 золотих, 11 срібних та 15 бронзових.

У джиу-джитсу українець Богдан Мочульський став чемпіоном у ваговій категорії до 62 кг, вигравши усі поєдинки розділу «файтинг». Спортсмен вже вдруге поспіль стає чемпіоном Всесвітніх ігор, він також є дворазовим чемпіоном світу.

Також Богдана Голуб у абсолютній ваговій категорії не-ваза (боротьба в партері) здобула «срібло». Українка поступилася у фіналі Меші Розенфельд з Ізраїлю.

У воднолижному спорті Данило Фільченко виграв змагання зі стрибків на водних лижах з результатом у 64,9 метра. Окрім того, напередодні він здобув «срібло» у фігурному катанні на водних лижах.

Богдан Пограничний та Данило Стецюк перемогли у змаганнях чоловічих пар у спортивній акробатиці з результатом 28.940 бали у фіналі.

Також Вікторія Куніцка, Олександра Мальчук та Дарина Пом’яновська стали бронзовими призерками у групових вправах, набравши у фіналі 26.600 бали.

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