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На Харківщині розвідники знищили ДГР російських морпіхів

Ольга Денисяка

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На Харківщині розвідувальна група головного управління розвідки Міноборони знищила диверсійно-розвідувальну групу російської морської піхоти. Також взяли в полон командира взводу ворожої ДГР. Про це йдеться у Facebook ГУР Міноборони.

Розвідувальна група Головного управління розвідки «Кедр» провела спецоперацію в селі Дементіївка Дергачівського району Харківської області. Там виявили великий підрозділ окупантів, що розміщувався у зруйнованих будівлях. В результаті вогневого ураження знищили 36 загарбників. Також багато російських окупантів отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пізніше «Кедр» разом з підрозділами місцевого ТРО і Національної гвардії провів низку боєзіткнень та змусив ворога відійти з позицій, незважаючи на значну чисельну перевагу противника. Також в результаті операції українські захисники здобули численні трофеї та взяли в полон пораненого командира взводу ворожої ДРГ.

«Ним виявився уродженець Запорізької області 1989 року народження, Станіслав Трутнєв. Це військовослужбовець 140 загону спеціального призначення боротьби з підводними диверсійними силами та засобами Північного флоту ВМФ РФ (в/ч 69068, Відяєво, Мурманської області). Три роки тому був відряджений в угруповання збройних сил РФ в Сирії. Безпосередньо на полі бою йому було надано первинну медичну допомогу, наразі він перебуває в одному з українських медичних закладів», – йдеться в повідомленні.


Нагадаємо, за останніми офіційними даними, у війні проти України росія вже втратила 38 450 своїх військових, 1687 танків, 220 літаків, 188 гелікоптерів та низку іншої техніки. Детальніше читайте за цим посиланням.

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