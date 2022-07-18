Як українські артилеристи спалили дві ворожі гаубиці

Українські артилеристи позбавили росіян ще двох самохідних гаубиць «Мста-С» калібру 152 мм. Про це йдеться на сторінці командування Десантно-штурмових військ у Facebook.

російські окупанти позбулися двох самохідних гаубиць 2С19 «Мста-С» калібру 152 мм. Їх успішно знищили артилеристи-десантники разом із іншими бійцями Сухопутних військ ЗСУ.

Де саме ворог зазнав втрат, у ЗСУ наразі не уточняють.

Нагадаємо, за останніми офіційними даними, у війні проти України росія вже втратила 38 450 своїх військових, 1687 танків, 220 літаків, 188 гелікоптерів та низку іншої техніки. Детальніше читайте за цим посиланням.

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