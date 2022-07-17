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В Україні загинули чи постраждали 50 тисяч росіян

Анастасія Диняк

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Близько 50 тисяч російських військових загинули або зазнали поранень у війні в Україні. Це становить понад 30% наземної бойової ефективності РФ. Про це пише The Guardian.

Так, начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін заявив, шо втрати російської армії можуть свідчити про можливість України перемогти у війні.

«Вони (українці — ред.) абсолютно чітко розуміють, що планують відновити всю свою територію на умовах України, і вони бачать, як Росія зіштовхується з проблемами. РФ, за нашими оцінками, втратила понад 30% своєї боєздатності», – сказав Радакін.

Також адмірал зазначив, що Росія зазнала невдач у своїх амбіціях захопити українські міста за перші 30 днів, створити розломи та чинити тиск на НАТО.

Нагадаємо, за даними Генштаба, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 38 300 військових, 1 649 танків, 220 літаків та 188 гелікоптерів.

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