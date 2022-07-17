Росія вчинила щонайменше 423 злочини проти культури України

Члени Ради Безпеки ООН засудили дії Росії, спрямовані на знищення української культури, мови та ідентичності. Про це Львівському порталу повідомили у Генштабі ЗСУ.

Так, у п’ятницю, 15 липня, відбулося засідання Ради Безпеки ООН щодо знищення росіянами культурної спадщини України. Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко зазначив, що на рахунку РФ вже щонайменше 423 злочини проти української культури.

Заступниця міністра культури та інформаційної політики України Катерина Чуєва звернулася до міжнародної спільноти з закликом захистити культурну спадщину України.

За її словами, ворог вже знищив чи пошкодив:

128 об’єктів нерухомої культурної спадщини, які мають офіційний статус пам’яток;

147 культових споруд (50 з них перебувають на обліку як пам’ятки історії, архітектури та містобудування або цінні історичні споруди);

136 належать до християнських громад (125 – православні, 10 – протестанти, 2 – католики), 4 до ісламського, 6 єврейським громадам;

46 меморіальних пам’ятників на честь історичних осіб та подій ХІХ – початку ХХІ століття;

33 музеї та заповідники;

59 культурних центрів, театрів і кінотеатрів;

40 бібліотек.

«Всі ці пошкодження та руйнування, що є результатом ракетних ударів, бомбардувань та артилерійських обстрілів, наразі зафіксовано у 15 регіонах України. Географічно це охоплює майже всю територію країни від Луганської та Донецької областей на сході України до Львівської області біля кордону з Польщею на заході», – йдеться у повідомленні.

Зустріч була ініційована Албанією та Польщею у співпраці з Україною. Вона спільно спонсорується членами Ради – Ірландією та Великобританією, а також кількома країнами, які не є членами Ради.