РФ кидає своїх військових в бій без озброєння, – розвідка

Російські окупанти скаржаться, що українських військових забезпечують озброєнням, тоді як вони сидять без боєприпасів. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, українська розвідка оприлюднила перехоплену телефонну розмову російського окупанта з батьком. Окупант розповідає про ситуацію з війною на території України та скаржиться на російське командування.

За словами росіянина, командири армії РФ не повідомляють про реальні втрати серед своїх підопічних і лише обіцяють сформувати новий батальйон, щоб замінити тих, хто воює.

«Нас тут залишилось менше 200. А по спискам понад 20 тисяч. Вони нам тільки кажуть – памперси поміняйте. Чого ви боїтесь? А «туди», по новинам хлопці читають, озброєння нове поставляють. А у нас ніх… (взагалі) нічого. У нас навіть жодного танку немає. У нас був танк один – 72. Його спалили. Склади наші з боєприпасами всі знищили. Вони тепер тил почали їб… (знищувати)», – каже він.

Також військовий додає, що командування знаходиться за 90 кілометрів від їхніх позицій. Він переконаний, що їхній підрозділ незабаром «зітруть з лиця землі» і до них навіть не встигнуть приїхати з допомогою.

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