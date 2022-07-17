На війні загинув український тренер з водного поло

На Сумщині російські окупанти вбили українського державного тренера з водного поло Віталія Лісуна. Про це Львівському порталу повідомили у Федерації водного поло України.

Віталій Лісун багатьох років працював секретарем федерації водного поло України. У складі ВК «Динамо» Київ був чемпіоном України.

З початком повномасштабного вторгнення Росії спортсмен проходив військові навчання спершу закордоном, а потім відправився на передову.

«Це неймовірна, катастрофічна втрата для ватерпольної родини України. Загинула людина, яка завжди була віддана своїй справі, яка усім серцем любила та вболівала за розвиток водного поло України. За мій рік робити на посаді президента спільно з Віталієм Лісуном, я завжди розумів, що можу покластись на нього, це справжній професіонал у своїй роботі, людина слова та честі. Для усіх нас Віталій Лісун – приклад того, як любити свою Батьківщину і віддати за неї найдорожче – життя», – зауважив президент ФВПУ Олександр Свіщов.