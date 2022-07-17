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Данило Фільченко приносить Україні 12-те «золото» Всесвітніх ігор

Андрій Котенський

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Дніпрянин Данило Фільченко таки здобув бажану перемогу у воднолижному спорті на Всесвітніх іграх у американському Бірмінгемі. Українцю не було рівних у стрибках з трампліну.

Як відомо, Данило подолав кваліфікацію із другим результатом, але у фіналі зумів покращити результат і вибороти 12-ту «золоту» нагороду у скарбничку збірної України.

Срібло у представника Америки, а бронза у аргентинця.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Данило Фільченко став віце-чемпіоном Всесвітніх ігор у дисципліні trick воднолижного спорту (фігурне катання на дошці по воді).

Перемогу у фігурному катанні нашому спортсмену фактично відібрали судді, але він зумів здобути перемогу у стрибку і здійснити свою мрію – заспівати український гімн із найвищого ступеню п’єдесталу.

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