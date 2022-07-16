Українці обирають кращий ескіз марки «Мир – найвища цінність людства!»

«Укрпошта» відкрила голосування за кращий ескіз до поштової марки «Мир – найвища цінність людства!». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі компації.
Голосування на кращий ескіз триватиме до 20 липня.
Укрпошта обрала 6 фіналістів національного етапу конкурсу PostEurop із 333 робіт.
Голосування проходитиме на офіційних сторінках Укрпошти у соцмережах на сторінці в Facebook , Instagram та Telegram.
Переможця буде оголошено 22 липня і краща з робіт, що набере найбільшу кількість голосів на національному етапі, буде надіслана Укрпоштою до PostEurop для участі у європейському етапі конкурсу.
Нагадаємо, що саме за пропозицією Укрпошти тему щорічного конкурсу на кращу поштову марку Європи-2023 змінено на «Мир – найвища цінність людства!». Усі поштові адміністрації європейських країн наступного року випустять поштові марки на цю тему за єдиним дизайном, який переможе у конкурсі.
Раніше українські поштові марки були відзначені нагородами конкурсу PostEurop. Так, у 2019 р. українські поштові марки на тему «Птахи»: «Лелека білий» та «Соловейко східний» авторства Наталії Кохаль здобули золото у конкурсі «Краща поштова марка Європи 2019 – вибір колекціонера».
У 2020 році українська поштова марка на тему «Давні поштові маршрути» «Листоноша Федір Фекета» авторства Ірини Медведовської виборола срібло у конкурсі «Краща поштова марка Європи 2020 – вибір журі».
А у 2021 році поштова марка «Крик Карпат» здобула у цьому конкурсі бронзову нагороду.
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Андрій Котенський