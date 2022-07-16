У Львові відкрили центр підтримки «Я – Маріуполь»

У суботу, 16 липня, у Львові на пл. Галицькій, 15 запрацював центр підтримки переселенців «Я – Маріуполь». Це вже 10 такий центр в Україні. Тут переселенці з Маріуполя можуть отримати гуманітарну, інформаційну, консультаційну, медичну та психологічну допомогу. Також у центрі діють дитячі кімнати. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

На відкриття центру підтримки завітавтакож мер окупованого Маріуполя Вадим Бойченко.

«На сьогодні майже 10 тис осіб приїхали з Маріуполя до Львова. Львів підтримав і прийняв нашу громаду. Наша громада хоче гуртуватися довкола таких центрів, де працюють маріупольці. У таких центрах є відчуття дому. Головна мета такого центру – повернення наших маріупольців до життя. А це дуже важливо. Тому дуже дякую Львову за допомогу і підтримку вже з перших днів наступу на наше місто. Особливо дякую за підтримку нашого центру «Я – Маріуполь», – наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Центри підтримки маріупольців діють уже в таких містах: Запоріжжі, Дніпрі, Вінниці, Києві, Одесі, Кропивницькому, Івано-Франківську, Калуші та Хмельницькому. Незабаром планують відкрити також в Ужгороді, Кривому Розі, Чернівцях – із загальним охопленням 150 тисяч людей. Центри облаштовуються за кошти Маріуполя та міжнародних благодійних фондів.

Маріупольці, які тимчасово знайшли прихисток у Львові, можуть звернутися до працівників центру з будь-яким питанням. Проєкт планують розширювати для допомоги у працевлаштуванні, оздоровленні дітей, тимчасовому розселенні, наданні побутових сервісів.

Як відомо, від 24 лютого 2022 року близько 5 млн українців пройшли через Львів тікаючи від російських вбиввць-окупантів. Хтось тут жив день-два, а більше 200 тис українців з інших міст тут жили кілька місяців. Сьогодні Львів приймає 150 тис осіб.

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