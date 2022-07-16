У Львові провели благодійний концерт для підтримки ЗСУ

У п’ятницю, 15 липня, на площі перед пам’ятником Тарасу Шевченку «Команда А» організувала благодійний концерт в межах туру «Дорога до перемоги». Відомі українські виконавці ЗАЛІСКО, Андрій Князь, Анна Добриднєва, Андріана, Артур Боссо об’єдналися в «Команду А» з метою організації заходів на підтримку ЗСУ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОВА.

Артисти упродовж війни вони провели вже 50 концертів на Львівщині та в інших областях України, чимало з яких у військових частинах. Також виконавці побували на першій лінії оборони на Чернігівщині.

Під час концертних програм зібрали близько 2 млн грн, які скерували на потреби ЗСУ. Придбали 9 автомобілів, 20 бронежилетів, 2 тепловізори, 2 дрони, 15 рацій, 1 далекомір, а також захисні шоломи, медичні аптечки, продукти, засоби гігієни.

Також він відзначив артистів подяками облдержадміністрації.Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.