У Львові горіла квартира

У Львові вогнеборці ліквідували пожежу в квартирі на вулиці Венеціанова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

За даними рятувальників, займання сталося у п’ятницю, 15 липня, близько 15:42 на вулиці Венеціанова, 11. Пожежа виникла в квартирі на другому поверсі трьохповерхового житлового будинку.

На момент прибуття пожежників до місця виклику з вікна квартири вибивався дим. О 16:03 займання ліквідували.

Внаслідок пожежі вогонь знищив вікно та речі домашнього вжитку, а також пошкодив стіни та стелю.

До ліквідації пожежі залучили 18 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причини та обставини виникнення займання встановлюються.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.