ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові горіла квартира

Андрій Котенський

|

У Львові вогнеборці ліквідували пожежу в квартирі на вулиці Венеціанова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС України у Львівській області.

За даними рятувальників, займання сталося у п’ятницю, 15 липня, близько 15:42 на вулиці Венеціанова, 11. Пожежа виникла в квартирі на другому поверсі трьохповерхового житлового будинку.

На момент прибуття пожежників до місця виклику з вікна квартири вибивався дим. О 16:03 займання ліквідували.

Внаслідок пожежі вогонь знищив вікно та речі домашнього вжитку, а також пошкодив стіни та стелю.

До ліквідації пожежі залучили 18 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причини та обставини виникнення займання встановлюються.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?

У понеділок, 18 липня 2022 року, у Львівському окружному адміністративному суді розглядатимуть позов чотирьох гаражних к...

Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса
Анастасія ДИНЯК
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса

Киянка Марина В'язовська стала другою громадянкою України та другою жінкою в історії, яка отримала найпрестижнішу матема...

Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо
Ольга ДЕНИСЯКА
Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо

У воєнний час військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області. Для цього вони повинні...

Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів
Ольга ДЕНИСЯКА
Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів

4 липня на конференції у швейцарському Лугано Україна презентувала план післявоєнного відновлення. План розрахований на ...

всі статті
Львівський портал