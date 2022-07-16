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Синоптики прогнозують грозу на Львівщині

Андрій Котенський

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За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, сьогодні ввечері у Львові й області слід очікувати грозу, місцями пориви вітру 15-20 м/с. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Також грозу передбачають на ніч і ранок неділі, 17 липня.

Мерія Львова закликає мешканців зважати на прогноз погоди й бути обачними. У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за номером 1580.

Водночас за даними Sinoptik, цей дощ ненадовго, опади очікуються лише в ніч на 17 липня. У неділю буде прохолодно і денна температура повітря прогріється всього до 18 градусів тепла.

Із понеділка на Львівщині випогодиться. Впродовж тижня опадів майже не передбачається, а температура повітря поступово прогріється до 28 градусів тепла.

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