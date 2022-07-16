Помер колишній голова Дрогобича Олексій Радзієвський

На 74-му році життя помер колишній міський голова Дрогобича Олексій Радзієвський. Про це Львівському порталу повідомили у Дрогобицькій міській раді.

Дрогобицька міська рада, її виконавчий комітет, міський голова Тарас Кучма, секретар ради Орест Каракевич, депутатський корпус висловлюють щирі співчуття сім’ї, родичам, близьким та колегам покійного Олексія Радзієвського.

«Ми втратили людину, яка творила зміни. Яка всім серцем любила своє місто та громаду. Нехай добрий, світлий спомин про Олексія Васильовича назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, усіх, хто Його знав, любив та шанував», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, Олексій Радзієвський уродженець села Станично-Луганське, Луганської області.

Трудову діяльність на Львівщині розпочав із 1972 року, як формувальник-заливник ливарної дільниці Роздольського гірничохімічного комбінату і менш ніж за 10 років став секретарем комітету комуністичної партії України тресту «Роздолхімбуду».

У 1981 – 1984 роках був завідувачем організаційного відділу Миколаївського райкому КПУ Львівської області.

До Незалежності України встиг обійняти посаду першого секретаря Дрогобицького міського комітету КПУ.

У 1998 – 2002 та 2010–2014 роках обіймав посаду Дрогобицького міського голови.

Член Партії регіонів (грудень 2000–2010); голова Львівського регіонального відділення Партії регіонів (з грудня 2000); член Політради Партії регіонів.

Довірена особа кандидата на пост Президента України Віктора Януковича в ТВО № 123 (2004–2005).

Народний депутат України 5-го скликання з квітня 2006 до листопада 2007 від Партії регіонів, №157 в списку. Вересень 2007 — кандидат в народні депутати України від Партії регіонів, № 257 в списку.

Під тиском місцевого Євромайдану був змушений у лютому 2014 відмовитися від посади міського голови «за власним бажанням» (підстава тиску — «бездіяльність» за часів головування: відсутність добудованого стадіону, невпорядкованість площі Ринок тощо), відтак позивався з цього приводу в суді. За рішенням Дрогобицького міськрайонного суду від 5 серпня 2014 поновлений на посаді міського голови, але це рішення було скасоване постановою Львівського апеляційного адміністративного суду від 17 листопада 2014.

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