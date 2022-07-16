Дрогобичанин отримав 13 років тюрми за вбивство коханки

Суд виніс вирок у справі вбивства 36-річної жінки у Дрогобичі. Чоловік жорстоко вбив свою співмешканку, маму двох дітей, за що отримав 13 років позбавлення волі, пише Zaxid.Net

Злочин трапився 21 лютого 2022 року. «Шведська сім’я» складалася із заміжньої пари та коханця жінки. У них було двоє дітей – одна п’ятирічна дівчинка від першого чоловіка, другу дитину дрогобичанка народила від коханця, хоча офіційно батьком дитини був записаний її законний чоловік. Коханець ніде не працював, випивав, мав судимість, тому між парою часто виникали конфлікти.

Як вказано у матеріалах справи, у день вбивства між парою виникла сварка через ревнощі жінки. Як стверджував підсудний, жінка перша вхопила ножа і почала ним погрожувати співмешканцю. Але в результаті він сам завдав їй 9 колото-різаних поранень, жінка померла від втрати крові. Усе це відбувалося на очах старшої п’ятирічної дитини.

Коли її чоловік повернувся з роботи, він побачив мертву дружину на підлозі, біля якої лежало їхнє 7-місячне немовля. Старша дитина трусилася від переляку і в деталях розповіла обставини вбивства. Налякана дівчинка розповіла, що сварка між її мамою і чоловіком була через вимагання ним грошей, які мама йому не давала.

На суді 34-річний обвинувачений визнав свою вину частково. Але жорстокий злочин мав обтяжуючі обставини. Враховуючи попередню судимість чоловіка за умисне тяжке тілесне ушкодження, 13 липня Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області визнав підсудного винним у вбивстві. Суддя Руслана Курус винесла вирок: 13 років позбавлення волі.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Дрогобичі 34-річний чоловік зарізав співмешканку.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.