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До Львова евакуювали ще 213 переселенців

Андрій Котенський

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Двома потягами зі зон активних бойових дій у Львів евакуювали ще 213 людей. Із України за добу виїхали понад 41 тисяча осіб. Повернулися в Україну 39 тисяч людей. 36 тисяч з них – українці. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За словами посадовця, минулої доби на Львівщині двічі спрацьовувала повітряна тривога через загрозу авіаудару із Каспіського моря.

«Двічі сирени сповіщали про повітряну тривогу – о 20:23 15 липня та о 05:05 16 липня. В обидвох випадках була загроза повітряно-ракетного удару зі сторони Каспійського моря. Небезпека не справдилася… Окупанти усвідомлюють, що ми поступово стаємо сильнішими, і мета їхнього терору – завдати максимальної шкоди українським містам, поки російські терористи ще здатні це робити. Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги», – наголосив очільник області.

Раніше Україна закликає держави Каспійського моря зупинити ракетні удари рф

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