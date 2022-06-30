Україна закликає держави Каспійського моря зупинити ракетні удари рф

Україна закликає держави Каспійського регіону докласти максимальних зусиль, аби змусити рф дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов’язань, зокрема Конвенції про правовий статус Каспійського моря. Відповідну заяву поширило МЗС України.

За даними міністерства, пункт 2 статті 3 конвенції передбачає «використання Каспійського моря в мирних цілях, перетворення його в зону миру, добросусідства і співробітництва, вирішення усіх питань пов’язаних з Каспійським морем мирними засобами».

Україна наголошує, що ракетні удари, які завдає Росія по об’єктах цивільної інфраструктури українських міст з регіону Каспію, грубо порушують положення конвенції.

«Закликаємо країни-учасниці конвенції спонукати Росію припинити використання акваторії Каспійського моря для продовження збройної агресії проти України, а також унеможливити подальшу мілітаризацію регіону та втягування його у збройний конфлікт», – йдеться у повідомленні МЗС.

Як відомо до Каспійського регіону входять: Казахстан, Туркменістан, Іран, Азербайджан та росія.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.