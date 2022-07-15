ОСТАННІ НОВИНИ

Україна та ЄС підписали угоду про співпрацю у медичній галузі

Андрій Котенський

|

У Львові підписали угоду про співпрацю між Україною та Європейським Союзом у медичній сфері. Підписання Угоди про участь України у програмі «EU4 Health» відбулось у одній з лікарень Першого медичного об’єднання Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Одним із важливих пунктів документа є пошук партнерів для будівництва реабілітаційного центру за проєктом «Незламні» у Львові. Національний центр надаватиме належну медичну допомогу всім українцям, які постраждали внаслідок військових дій рф.

Єврокомісарка з питань охорони здоров’я Стелла Кіріакідес пояснила, що підписання цієї угоди дозволить Україні отримувати додаткове медичне фінансування. Також Міністр охорони здоров’я України зможе звертатись напряму до міністрів країн Європейського Союзу.

«Сьогодні маємо історичну подію. Ця угода дозволяє системі охорони здоров’я інтегруватись у європейський простір. Ми своєю працею, своєю відданістю показали, що ми є європейцями, що в нас цінності європейські. Сьогодні  Європа показала, що вважає нас своєю родиною», – зауважив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса
Анастасія ДИНЯК
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса

Киянка Марина В'язовська стала другою громадянкою України та другою жінкою в історії, яка отримала найпрестижнішу матема...

Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо
Ольга ДЕНИСЯКА
Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо

У воєнний час військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області. Для цього вони повинні...

Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів
Ольга ДЕНИСЯКА
Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів

4 липня на конференції у швейцарському Лугано Україна презентувала план післявоєнного відновлення. План розрахований на ...

Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає

У середу, 29 червня, між Україною та Європейський Союзом погоджено транспортний безвіз. Спеціальну Угоду про транспортну...

всі статті
Львівський портал