Україна та ЄС підписали угоду про співпрацю у медичній галузі

У Львові підписали угоду про співпрацю між Україною та Європейським Союзом у медичній сфері. Підписання Угоди про участь України у програмі «EU4 Health» відбулось у одній з лікарень Першого медичного об’єднання Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Одним із важливих пунктів документа є пошук партнерів для будівництва реабілітаційного центру за проєктом «Незламні» у Львові. Національний центр надаватиме належну медичну допомогу всім українцям, які постраждали внаслідок військових дій рф.

Єврокомісарка з питань охорони здоров’я Стелла Кіріакідес пояснила, що підписання цієї угоди дозволить Україні отримувати додаткове медичне фінансування. Також Міністр охорони здоров’я України зможе звертатись напряму до міністрів країн Європейського Союзу.

«Сьогодні маємо історичну подію. Ця угода дозволяє системі охорони здоров’я інтегруватись у європейський простір. Ми своєю працею, своєю відданістю показали, що ми є європейцями, що в нас цінності європейські. Сьогодні Європа показала, що вважає нас своєю родиною», – зауважив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

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