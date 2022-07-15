У Львові збудували Центр для вагітних переселенок

У Львові для вагітних переселенок, що втекли від війни до нашого міста, збудували Центр матері і дитини «Незламні матусі». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

«Це достатньо спокійна локація, недалеко парк «Знесіння», і до центру міста автобусом їхати 10 хв. Ми старалися, щоб цей простір був затишний, щоб були зони спільного приготування їжі, дитячі ігрові кімнати, місця, де можна проводити фізичні заняття. Є просторий двір, поруч маємо зелену зону, де можемо зробити кілька терас. Є майданчики для дітей, з качелями, лазанками, щоб максимально приємно можна проводити свій час з дітками на вулиці. За допомоги управління екології нам вдалося влаштували гарну виїмку з озерцем», – розповів керівник управління архітектури та урбаністики ЛМР Антон Коломєйцев.

Він акцентував, що це житло добре адаптоване для зими: є електричне опалення. У кожній кімнаті є два двоспальні ліжка, що дозволяє комфортно розміститися 4 особам. Формат розміщення буде зручним і може змінюватися, тобто в кімнаті може проживати жінка і кілька її дітей.

Проєкт проспонсоровано Товариством Червоного Хреста.

Водночас зі слів керівника дитячої Лікарні Св. Миколая Івана Міськіва, у Центрі матері і дитини «Незламні матусі» передбачено постійне перебування патронажної медсестри, яка буде займатись дітками.

«Тут буде середній акушерський персонал, який допомагатиме вагітним. Оскільки потрібно правильно підготуватись до пологів, з цим медичний персонал буде ознайомлювати вагітних: які вправи необхідно робити, як психологічно себе підготувати до майбутніх пологів тощо. За потреби, є можливість надання будь-якої медичної допомоги як матусям, так і діткам у досить близькій локації до містечка», – зазначив Іван Міськів.

Нагадаємо, Центр матері і дитини «Незламні матусі» – це два будинки для вагітних жінок-переселенок, які звели в районі Тракту Глинянського. Формат житла тут зовсім інший, аніж у модульних містечках для переселенців у Львові. Для жінок при надії будинки звели із дерев’яних конструкцій, які збирали на місці. За основу взятий досвід аналогічної будови у США. Тут зможуть жити вагітні або породіллі з дітьми. З кожною матусею будуть підписувати індивідуальний договір, де буде визначено термін їхнього проживання в цих будиночках.

Загальна площа двох двоповерхових будинків – 1300 м2. В кожному з них облаштували всі найнеобхідніші умови для комфортного тимчасового розселення вагітних жінок, які мають статус внутрішньо переміщених осіб: спальні кімнати, пральні, душові, вбиральні, кімнати відпочинку, дитячі зони, кухні, їдальні, котельні. А поряд із житлом облаштовують благоустрій: хідники, оглядовий і дитячий майданчики та навіть озеро. Одночасно тут зможе проживати 104 особи.

Спроєктували будинки львівські архітектори. Роботи здійснює одеська компанія, яка через війну переїхала до Львова.

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