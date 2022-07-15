У Львові переселенець підрізав колегу по роботі

Правоохоронці розслідують обставини замаху на вбивство 56-річного львів’янина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Випадок стався у четвтер, 14 липня, у будинку на вул. Топольній. Тут в одній із квартир працювали 33-річний мешканець Луганської області, який наразі мешкає у Львові, та 56-річний місцевий мешканець. Вони обоє монтували сходи.

«Близько 15:00 між чоловіками виник конфлікт, під час якого молодший жорстоко побив старшого та завдав йому удару лезом у шию, після чого втік з місця події», – кажуть у поліції.

Поранений зараз лежить у реанімації.

Правоохоронці у той же день спіймали зловмисника. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15 та за ч.1 ст.115 (замах на вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 15 років позбавлення волі.

Наразі триває розслідування.

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