ОСТАННІ НОВИНИ

російські військові вбили колишнього футболіста «Динамо»

Андрій Котенський

|

На фронті загинув колишній футболіст київського «Динамо» та молодіжної збірної України Сергій Баланчук. Про це Львівському порталу повідомили у міністерстві молоді та спорту України.

Ексфутболіст загинув під Бахмутом внаслідок артилерійського обстрілу на 48-му році життя.

Сергій Баланчук був вихованцем київського «Динамо», де в юнацькі роки навчався у спортивній школі.

Грав за київське «Динамо, «Динамо-2», «Маккабі» Хайфа, «Ворсклу» та «Металіст». Разом з командою «Маккабі» Хайфа став бронзовим призером чемпіонату Ізраїлю та виграв Кубок країни.

Після завершення кар’єри футболіста Сергій здобув юридичну освіту.

Після повномасштабного вторгнення російських військ спортсмен став до лав Збройних сил України.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Захисника. Вічна пам’ять.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса
Анастасія ДИНЯК
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса

Киянка Марина В'язовська стала другою громадянкою України та другою жінкою в історії, яка отримала найпрестижнішу матема...

Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо
Ольга ДЕНИСЯКА
Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо

У воєнний час військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області. Для цього вони повинні...

Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів
Ольга ДЕНИСЯКА
Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів

4 липня на конференції у швейцарському Лугано Україна презентувала план післявоєнного відновлення. План розрахований на ...

Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає

У середу, 29 червня, між Україною та Європейський Союзом погоджено транспортний безвіз. Спеціальну Угоду про транспортну...

всі статті
Львівський портал