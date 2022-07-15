російські військові вбили колишнього футболіста «Динамо»

На фронті загинув колишній футболіст київського «Динамо» та молодіжної збірної України Сергій Баланчук. Про це Львівському порталу повідомили у міністерстві молоді та спорту України.

Ексфутболіст загинув під Бахмутом внаслідок артилерійського обстрілу на 48-му році життя.

Сергій Баланчук був вихованцем київського «Динамо», де в юнацькі роки навчався у спортивній школі.

Грав за київське «Динамо, «Динамо-2», «Маккабі» Хайфа, «Ворсклу» та «Металіст». Разом з командою «Маккабі» Хайфа став бронзовим призером чемпіонату Ізраїлю та виграв Кубок країни.

Після завершення кар’єри футболіста Сергій здобув юридичну освіту.

Після повномасштабного вторгнення російських військ спортсмен став до лав Збройних сил України.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Захисника. Вічна пам’ять.

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