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Міністр соціальної політики написала заяву на звільнення

Андрій Котенський

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Міністр соціальної політики Марина Лазебна подала заяву про відставку. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram.

«У Верховну Раду України надійшла заява Лазебної Марини Володимирівни про відставку з посади Міністра соціальної політики України», – повідомив Тарас Мельничук.

Як відомо Марина Лазебна була призначена міністром соціальної політики на позачерговому засіданні Верховної Ради України 4 березня 2020 року.

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