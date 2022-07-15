Львівські десантники знищили 70 окупантів і 9 танків

Бійці львівської «вісімдесятки», відбиваючи атаку російських військ, знищили близько 70 окупантів, 9 танків та 7 одиниць бронетехніки. Про це йдеться на сторінці 80 окремої десантно-штурмової бригади у Facebook.

Львівські десантники разом із іншими підрозділами ЗСУ та Нацгвардії влаштували 13 липня окупантам «приємну зустріч» на сході, коли ті вирішили піти в атаку.

Загалом українці у бою знищили майже цілу танкову роту ворога, 9 танків, а також 7 одиниць іншої бронетехніки, вантажний автомобіль. Ліквідовано близько 70 загарбників.

«Громили ворожу техніку і піхоту підрозділи ЗСУ грамотно і злагоджено. Розвідка помічала та фіксувала цілі, а потім їх утилізовувала артилерія та штурмові групи за допомогою протитанкових ракетних комплексів “Стугна-П”, Javelin, NLAW та гранатометів РПГ-7, АТ-4», – кажуть у «вісімдесятці».

Нагадаємо, за останніми офіційними даними втрати росії на війні проти України вже сягнули 38 тисяч військових, 1672 танки, 3866 бойових броньованих машин, 220 літаків і 188 гелікоптерів. Детальніше читайте за цим посиланням.

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