Втрати росії сягнули 38 тисяч військових

На війні проти України російська федерація вже втратила 38 тисяч своїх військових, 220 літаків, 188 гелікоптерів і 1672 танки. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 15 липня втрати росії на війні проти України становлять:

особового складу – 38 000 осіб ліквідовано (+130);

танків ‒ 1672 одиниці (+5);

бойових броньованих машин ‒ 3866 одиниць (+14);

артилерійських систем – 842 одиниці (+2);

РСЗВ – 247 одиниць (+0);

засоби ППО – 109 одиниць (+0);

літаків – 220 одиниць (+1);

гелікоптерів – 188 одиниць (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681 одиниця (+0);

крилаті ракети – 155 одиниць (+0);

кораблі /катери – 15 одиниць (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2731 одиниця (+11);

спеціальна техніка – 67 одиниць (+0).

Найбільші втрати противник минулої доби поніс на Краматорському напрямку. Остаточні дані встановлюються.

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