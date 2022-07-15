Втрати росії сягнули 38 тисяч військових

На війні проти України російська федерація вже втратила 38 тисяч своїх військових, 220 літаків, 188 гелікоптерів і 1672 танки. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.
Із 24 лютого до ранку 15 липня втрати росії на війні проти України становлять:
- особового складу – 38 000 осіб ліквідовано (+130);
- танків ‒ 1672 одиниці (+5);
- бойових броньованих машин ‒ 3866 одиниць (+14);
- артилерійських систем – 842 одиниці (+2);
- РСЗВ – 247 одиниць (+0);
- засоби ППО – 109 одиниць (+0);
- літаків – 220 одиниць (+1);
- гелікоптерів – 188 одиниць (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681 одиниця (+0);
- крилаті ракети – 155 одиниць (+0);
- кораблі /катери – 15 одиниць (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2731 одиниця (+11);
- спеціальна техніка – 67 одиниць (+0).
Найбільші втрати противник минулої доби поніс на Краматорському напрямку. Остаточні дані встановлюються.
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Наталя Дуляба