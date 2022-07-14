У Львові прощатимуться з Героєм Юрієм Гаталою

15 липня Львів попрощається з Героєм Юрієм Гаталою, який загинув у боротьбі з російськими загарбниками. Чин похорону відбудеться в Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, поховають військовослужбовця на Личаківському кладовищі. Про це Львівському порталу повдіомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Мерія закликає долучитись до церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

Об 11:00 розпочнеться Чин похорону у Гарнізонному храмі, об 11:30 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Опісля похоронна процесія попрямує до Личаківського кладовища.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

На будівлях вздовж маршруту колони вивісять синьо-жовті прапори з жалобною стрічкою.

Біографічна довідка Героя

Юрій Гатала (14.05.1971-10.07.2022). Львів’янин. Протягом 1977 – 1986 років навчався у ліцеї № 45 Львівської міської ради. У 1988 році закінчив професійно-технічне училище №53 міста Львова.

У мирний час займався підприємницькою діяльністю. Впродовж 2013 – 2014 років був активним учасником Революції Гідності.

Із початком російсько-української війни у 2014 році, служив у 80-тій окремій десантно-штурмовій бригаді Десантно-штурмових військ Збройних сил України, у складі якої обороняв Луганську ТЕС. З перших днів повномасштабного вторгнення росії захищав Україну.

Солдат. У квітні 2022 року переведений у 122-й окремий аеромобільний батальйон 81-ої окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Загинув у бою 10 липня 2022 року.

У Юрія Гатали залишились батьки, дружина, донька та двоє неповнолітніх синів.

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