У херсонському драмтеатрі окупанти облаштували склад боєприпасів

У тимчасово окупованому Херсоні росіяни чекають прибуття політтехнологів для проведення референдуму. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, російська окупаційна «влада» очікує прибуття з РФ групи політтехнологів, які організовуватимуть підготовку та проведення «референдуму» щодо приєднання до Росії. Так званих спеціалістів планують розмістити в готелі «Бордо», який взято під посилену озброєну охорону.

Окрім того, в приміщенні Херсонського драматичного театру імені Миколи Куліша російські окупанти організували склад артилерійських боєприпасів. Уночі проти 12 липня росіяни розвантажували поблизу театру вантажівки. Наразі у приміщені театру посилена охорона. Окупанти патрулюють сквер та вулиці довкола.

Також ворог розповсюджує другий номер російської газети «Надднепрянская правда». Її тираж збільшено вчетверо – до 40 тисяч примірників. Серед заголовків газети – «Херсон получит: паспорта, связь, российские банки», «Новости СВО», «Профсоюз всегда беспокоился о правах трудящихся» тощо.