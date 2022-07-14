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Російське командування вбиває своїх підлеглих, – розвідка

Анастасія Диняк

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Сім’ям російських окупантів повертають тіла військових, яких вбили їхні ж командири. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, українська розвідка оприлюднила перехоплену телефонну розмову російського окупанта, який бере участь у бойових діях на території України, з дружиною. Жінка просить свого чоловіка шукати можливості повернутися додому та радить скористатися зв’язками матері в лікарні та отримати довідку про непридатність до служби.

Також жінка розповідає, що до Бурятії привезли загиблого військового, якого вбило його ж командування.

«Його привезли. Вона хотіла його помити, в іншу труну перекласти. А він був весь забинтований… Пройшов місяць і прийшов його друг з армії, у нього контракт закінчився. Він також «там» був. Прийшов до матері і сказав, що його вбили свої два офіцери. І що він був весь побитий. Каже, у мене контракт закінчився, я піду головним свідком. Вони зараз ексгумацію хочуть робити, незалежну експертизу. Вони його били-били і потім убили, застрілили. Я кажу, пі… йо… (нехороші люди). Думають, війна все спише», – розповідає вона.

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