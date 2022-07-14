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На Яворівщині п’яний водій травмував двох дітей

Анастасія Диняк

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У одному з сіл Яворівського району п’яний водій спричинив ДТП, унаслідок чого травми отримали двоє дітей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, аварія сталася у середу, 13 липня, близько 13:00 год. у селищі Плешевичі Яворівського району. За попередніми даними поліцейських, 29-річний чоловік, який тимчасово проживає в одному з сіл району, п’яний сів за кермо автомобіля «Деу Ланос». Чоловік скоїв зіткнення з автомобілем «Хундай», запаркованим на узбіччі дороги.

Унаслідок зіткнення постраждали двоє дітей. Шестирічний пасажир «Ланоса» та 14-річна дівчинка, яка стояла поблизу місця аварії. Дітей доставили до лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Водієві загрожує до трьох років за ґратами з позбавленням прав керувати транспортними засобами на термін до п’яти років. Наразі проводиться досудове розслідування.

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