Міськрада Львова звинуватила мережу «Близенько» в недоплачуванні податків

У Львівській міській раді заявили, що мережа мінімаркетів «Близенько» недосплатила до міського бюджету щонайменше 36 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі мерії.

Зазначається, що 14 липня на засіданні виконавчого комітету розглянули інформацію про результати аналізу рівня заробітної плати працівників мережевих продуктових маркетів Львівської міської територіальної громади.

Як заявила директорка департаменту економічного розвитку ЛМР Ірина Кулинич, до аналізу взяли 7 великих мереж продуктових магазинів. За результатами виявлено, що мережа «Близенько» продовжує порушувати законодавство про працю – офіційно не влаштовує усіх працівників, заробітну плату сплачує на рівні мінімальної, а відтак не сплачує належного податку від доходів фізичних осіб до міського бюджету.

«Ми щороку аналізуємо рівень заробітної плати у працівників мережевих продуктових маркетів Львова: «Ашан», «Метро», «Сільпо», «Арсен», «АТБ», «Рукавичка» і «Близенько». Перші три – найбільші гравці ринку. У них податок з доходів фізичних осіб за 2021 рік і півріччя 2022 року становив від 52 млн грн. Наголошу, що це податок, який мережі сплатили до міського бюджету. Розмір середньої заробітної плати їхніх працівників становить від 15 тис грн. Друга група магазинів – «Арсен», «АТБ», «Рукавичка» – мають податок з доходів фізичних осіб 47 млн грн. Розмір середньої заробітної плати становить від 12 тис грн. Натомість «Близенько» сплатило лише 12,4 млн грн податку, а розмір середньої заробітної плати становить від трохи більше 6 тис грн. При цьому мережа «Близенько» має більше 110 магазинів і активно відкриває нові», – розповіла Ірина Кулинич, директорка департаменту економічного розвитку ЛМР.

У мерії стверджують, що для коректного аналізу порівняли результати схожих між собою мереж «Близенько» і «Рукавичка». Так, з 2020 року у «Рукавичці» заробітна плата зросла від 9 900 грн до 12 600 грн. У «Близенько» – від 4200 грн до 6 949 грн. Тобто у магазинах «Близенько» впродовж багатьох років офіційна заробітна плата виплачується на рівні мінімальної.

«У діючих 62 магазинах «Рукавички» зареєстровано офіційно майже 3 тис працівників, а у 110 магазинах «Близенько» офіційно працює майже втричі менше. Що цікаво, 62 магазини «Рукавичка» сплатили втричі більше податку з доходів фізичних осіб ніж магазини «Близенько», – йдеться в повідомленні.

Через це мерія скерувала понад 20 звернень різним державним інстанціям. Зокрема листи надіслали в ОДА, управління Держпраці, у міністерства фінансів і економіки, до уряду, до поліції, яка відкрила кримінальну справу, в податкову тощо. Як відзначила присутня на засіданні виконавчого комітету ЛМР Оксана Єзерська, в.о. начальника Головного управління Держпраці у Львівській області, отримавши лист від мерії, їх управління перевірило торгові точки мережі «Близенько». Було виявлено 559 офіційно незареєстрованих працівників у мережі «Близенько».

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