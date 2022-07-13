ЗСУ знищили понад 37,5 тисяч окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 37 570 військових, 1 649 танків, 217 літаків та 188 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 12 липня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 37 570 (+100) осіб,

танків ‒ 1 649 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 832 (+3) од,

артилерійських систем – 839 (+1) од,

РСЗВ / MLRS – 247 (+0) од,

засоби ППО – 109 (+0) од,

літаків / aircraft – 217 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 678 (+2),

крилаті ракети – 155 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2704 (+5) од,

спеціальна техніка / special equipment – 67 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.

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