ЗСУ знищили понад 37,5 тисяч окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 37 570 військових, 1 649 танків, 217 літаків та 188 гелікоптерів. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 12 липня загальні втрати Росії становлять:
особового складу ‒ 37 570 (+100) осіб,
танків ‒ 1 649 (+0) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 832 (+3) од,
артилерійських систем – 839 (+1) од,
РСЗВ / MLRS – 247 (+0) од,
засоби ППО – 109 (+0) од,
літаків / aircraft – 217 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 678 (+2),
крилаті ракети – 155 (+0),
кораблі /катери – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2704 (+5) од,
спеціальна техніка / special equipment – 67 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.
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Андрій Котенський