За шахрайство в’язні на Львівщині отримали новий термін

В’язні однієї з колоній Львівщини ошукували людей, нібито продаючи в мережі деревину й зерносуміші. Тепер суд їм призначив нове покарання. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про трьох осіб, відбували покарання в одній із виправних установ на Львівщині. Слідство встановило, що вони з мобільних телефонів і планшетів розміщували в Інтернеті оголошення про нібито продаж деревини, зерносумішей тощо.

При цьому фігуранти використовували вигадану історію, за якою їхнє «підприємство» не проводить готівкові операції. Тому й спонукали потерпілих перераховувати кошти на банківські рахунки засуджених.

Після перерахунку грошей покупці так і не отримували замовлений товар, а самі шахраї більше не виходили на зв’язок. Загалом вони ошукали 19 людей.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.190 ККУ (шахрайство, вчинене організованою групою). Суд визнав фігурантів справи винними і призначив їм покарання у вигляді 7, 6 та 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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