За планування терактів на Одещині російському агенту дали 8 років тюрми

Агента російської військової розвідки, який спланував серію терактів в Одеській області, засудили до 8 років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Йдеться про іноземця, який був агентом російських спецслужб і періодично приїжджав в Україну за їхнім завданням. Слідство встановило, що кураторами агента були представники військової розвідки рф, які діють з території невизнаної Придністровської молдовської республіки.

«Головним завданням зловмисника було розхитування суспільно-політичної ситуації в Одеській області через проведення диверсій і терористичних актів. Встановлено, що він організував підпал військового автомобіля ЗСУ в Одесі у грудні 2021 року та понівечення пам’ятного знаку Героїв Небесної Сотні», – кажуть в СБУ.

Наступними об’єктами посягання агента мали стати офіси волонтерських та патріотичних організацій, а також військова техніка в Одеській області. Таким чином напередодні повномасштабного вторгнення рф в Україну російські спецслужби хотіли провести інформаційно-психологічні спецоперації в контексті нібито «наявності на території Одеського регіону проросійського підпілля та антиукраїнських настроїв».

Затримали зловмисника на початку січня 2022 року на «гарячому», коли той вербував виконавця для майбутніх злочинів.

Суд першої інстанції визнав агента винним за ч.2 ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України і виніс вирок – 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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