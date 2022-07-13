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У Франківському районі Львова не буде води. Перелік вулиць

Наталя Дуляба

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У четвер, 14 липня, через ремонтні роботи частині Франківського району на весь день вимкнуть воду. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

З 09:00 год. комунальники почнуть під’єднувати новозбудований водопровід на вул. Наукова – Симоненка, тож до 22:00 год. води не матимуть мешканці таких вулиць Франківського району:

  • вул. Наукова (парний бік від №112 до №116, непарний – №7, від №55 до №59),
  • вул. Княгині Ольги (парний бік від №114 до №124, непарний – від №95 до №105), вул. Кульпарківська (парний бік від №216 до №240, непарний – від №117 до №151), вул. Володимира Великого (парний бік від №113 до №125),
  • Пулюя (парний бік №8 до №16),
  • вул. Симоненка (парний бік від №2 до №22).

Набрати води можна буде на вул. Науковій, 116 і на вул. Володимира Великого, 125, де стоятимуть водовозки.

По завершенню всіх робіт комунальники промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому в цей час вода з-під крану може забарвитись іржею (оксид заліза), яка змивається із внутрішніх стінок трубопроводів.

У львів’ян просять вибачення за тимчасові незручності, спричинені необхідністю виконання ремонтів. У «Львівводоканалі» кажуть, що докладуть максимум зусиль, аби завершити роботи якомога швидше.

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