ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині жінка вирощувала снодійний мак

Анастасія Диняк

|

На Львівщині жінка на власному подвір’ї вирощував у себе на подвір’ї майже пів тисячі росли снодійного маку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, у понеділок, 11 липня, в одному з сіл на Львівщині на подвір’ї місцевої мешканки правоохоронці виявили майже 500 рослин снодійного маку.

Окрім того, 42-річний місцевий мешканець вирощував біля свого будинку понад 200 рослин. Поліцейські вилучили усе та відправили на експертне дослідження.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального Кодексу України. Порушникам загрожує обмеження волі на термін до трьох років. Наразі тривають досудові розслідування.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса
Анастасія ДИНЯК
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса

Киянка Марина В'язовська стала другою громадянкою України та другою жінкою в історії, яка отримала найпрестижнішу матема...

Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо
Ольга ДЕНИСЯКА
Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо

У воєнний час військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області. Для цього вони повинні...

Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів
Ольга ДЕНИСЯКА
Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів

4 липня на конференції у швейцарському Лугано Україна презентувала план післявоєнного відновлення. План розрахований на ...

Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає

У середу, 29 червня, між Україною та Європейський Союзом погоджено транспортний безвіз. Спеціальну Угоду про транспортну...

всі статті
Львівський портал