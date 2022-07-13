На Львівщині жінка вирощувала снодійний мак

На Львівщині жінка на власному подвір’ї вирощував у себе на подвір’ї майже пів тисячі росли снодійного маку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, у понеділок, 11 липня, в одному з сіл на Львівщині на подвір’ї місцевої мешканки правоохоронці виявили майже 500 рослин снодійного маку.

Окрім того, 42-річний місцевий мешканець вирощував біля свого будинку понад 200 рослин. Поліцейські вилучили усе та відправили на експертне дослідження.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального Кодексу України. Порушникам загрожує обмеження волі на термін до трьох років. Наразі тривають досудові розслідування.