На Львівщині грабіжник виніс з будинку понад 100 тисяч гривень

Правоохоронці затримали чоловіка, який обікрав будинок в одному з сіл Львівського району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури Львівщини .

Так, за даними правоохоронців, у липні 2022 року неодноразово судимий 30-річний житель Ужгороду проник до чужого будинку у одному з сіл Львівського району. Чоловік викрав у господарів понад 100 тисяч гривень.

Грабіжнику повідомили про підозру у таємному викраденні чужого майна, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України). Йому загрожує до восьми років за ґратами.