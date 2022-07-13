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На Харківщині ЗСУ місяць тримають окупантів в оточенні

Анастасія Диняк

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Українські військові оточили російських окупантів на Харківщині, що ті вже місяць не можуть почати запланований наступ. Про це Львівському порталу повідомили у Службі безпеки України.

Так, СБУ оприлюднила перехоплену телефонну розмову російського військового з побратимом, який бере участь у бойових діях на іншому напрямку. Окупант скаржиться, що його підрозділ місяць не може виконати наказ, адже знаходиться в оточенні ЗСУ.

«Та ми вже місяць в цьому селі сидимо! Н***я в наступ не можемо піти нормально. Українці в***ують і в***ують наш підрозділ, не дають рухатися», – розказує він.

Окрім того, військовий зазначає, що й сам не хоче йти в наступ, бо боїться високого рівня підготовки та ефективності роботи ЗСУ.

«Наші усі в паніці. ніхто не хоче в наступ йти. Техніку знищили, міномети знищили – все пі***ць, залишилися без н***я. От і наступ. І так тиждень», – йдеться в розмові.

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