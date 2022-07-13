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Львів’ян кличуть на навчання з хімічної і радіаційної безпеки

Наталя Дуляба

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Цієї суботи, 16 липня, у Львові організовують навчання про те, як діяти при хімічній, радіаційній чи біологічній атаці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Навчання відбуватимуться на території Львівського державного університету безпеки життєдіяльності на вул. Клепарівській, 35. Загалом заняття проведуть для трьох груп, тож можна обрати зручний для себе час. Проте обов’язкова умова участі – попередня реєстрація.

  • Група 1

Час початку навчання–10:00. Реєстрація тут: https://cutt.ly/ELm7YE0

  • Група 2

Час початку навчання – 12:00. Реєстрація тут: https://cutt.ly/PLm7AkS

  • Група 3

Час початку навчання – 14:00. Реєстрація тут: https://cutt.ly/ALm7G46

Заняття триватиме близько півтори години. Зазначимо, що подібні навчання згодом відбуватимуться й на інших локаціях, про що буде повідомлено додатково.

При виникненні додаткових запитань, телефонуйте за номером: 297-57-59 (дзвінки приймають з 08:00 до 17:00 (обідня перерва – 12:00-13:00), у п’ятницю – до 16:00).

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