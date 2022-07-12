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З серпня в Україні антибіотики продаватимуть за електронним рецептом

Анастасія Диняк

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У серпні 2022 року в Україні розпочнеться перший етап впровадження електронних рецептів. Поки це стосуватиметься лише антибіотиків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерстві охорони здоров’я України.

Так, відповідне нововведення діятиме для медичних закладів, що працюють з електронною системою охорони здоров’я (ЕСОЗ). Якщо пацієнт звертається до лікарні, яка не використовує ЕСОЗ, він отримає паперовий рецепт.

Електронний рецепт зможе видати будь-який лікар без огляду на наявність декларації. Для отримання рецепта необхідно бути зареєстрованим в ЕСОЗ: це можливо зробити, якщо зареєструватись на прийом до лікаря, або ж укласти декларацію з сімейним лікарем.

Антибіотики за допомогою електронного рецепту можна буде придбати у бідь-якій аптеці. Окрім того, за рецептом пацієнт зможе самостійно обрати торгову марку препарату, що містить призначену активну речовину.

Наразі це лише перехідний період, який триватиме до кінця 2022 року. За цей час медичні заклади та аптеки мають підготуватись до повноцінного переходу на видавання рецептурних ліків лише за е-рецептом.

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