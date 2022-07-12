З російського полону звільнили ще п'ятьох українців

З російського полону на тимчасово окупованій території Херсонщини звільнили п’ятьох українців. Це вдалось зробити в ході спецоперації. Про це йдеться у Facebook Головного управління розвідки Міноборони України.

«В ході проведеної спецоперації силами спецпідрозділу розвідки України на тимчасово окупованих територіях Херсонської області звільнено п’ятьох українців, які перебували в полоні російських окупантів», – йдеться в повідомленні.

Серед них: військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб. Один зі звільнених має серйозне бойове поранення. Наразі всі звільнені перебувають під опікою української влади та отримують належне лікування.

Зазначимо, що найбільший обмін полоненими відбувся 29 червня: Україна звільнила 95 захисників «Азовсталі», загалом – 144 військових. Серед них 43 військовослужбовці полку «Азов». Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу.

6 червня Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами повідомляв, що у полоні знаходяться більше 2,5 тис. українських військовослужбовців із заводу «Азовсталь».

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