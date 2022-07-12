ОСТАННІ НОВИНИ

З російського полону звільнили ще п'ятьох українців

Ольга Денисяка

|

З російського полону на тимчасово окупованій території Херсонщини звільнили п’ятьох українців. Це вдалось зробити в ході спецоперації. Про це йдеться у Facebook Головного управління розвідки Міноборони України.

«В ході проведеної спецоперації силами спецпідрозділу розвідки України на тимчасово окупованих територіях Херсонської області звільнено п’ятьох українців, які перебували в полоні російських окупантів», – йдеться в повідомленні.

Серед них: військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб.  Один зі звільнених має серйозне бойове поранення. Наразі всі звільнені перебувають під опікою української влади та отримують належне лікування.

Зазначимо, що найбільший обмін полоненими відбувся 29 червня: Україна звільнила 95 захисників «Азовсталі», загалом – 144 військових. Серед них 43 військовослужбовці полку «Азов». Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу.

6 червня Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами повідомляв, що у полоні знаходяться більше 2,5 тис. українських військовослужбовців із заводу «Азовсталь».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса
Анастасія ДИНЯК
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса

Киянка Марина В'язовська стала другою громадянкою України та другою жінкою в історії, яка отримала найпрестижнішу матема...

Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо
Ольга ДЕНИСЯКА
Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо

У воєнний час військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області. Для цього вони повинні...

Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів
Ольга ДЕНИСЯКА
Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів

4 липня на конференції у швейцарському Лугано Україна презентувала план післявоєнного відновлення. План розрахований на ...

Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає

У середу, 29 червня, між Україною та Європейський Союзом погоджено транспортний безвіз. Спеціальну Угоду про транспортну...

всі статті
Львівський портал