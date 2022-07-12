В агентів РФ вилучили 800 кілограм срібних злитків

Служба безпеки України вилучила та передасть у державне управління майна на понад 100 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у СБУ.

Так, у 2021 році у ході багатоетапної спецоперації в Києві та Харкові, СБУ нейтралізувала угруповання, яке працювало на Росію. За даними правоохоронців, група займалася переправою коштів з РФ до України через платіжні системи, які потрапили до санкційного списку.

Окрім того, ці схеми використовували ворожі агенти, які отримували кошти від російських кураторів на проведення підривної діяльності проти України.

СБУ арештувала:

понад 800 кілограмів срібла у вигляді банківських злитків;

6 гектарів земельних ділянок і 3 квартири у Києві загальною площею майже 400 квадратних метрів;

сотні тисяч готівки у доларах США, гривнях та євро.

Наразі усе майно передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Частина коштів буде спрямована українським військовим.