ОСТАННІ НОВИНИ

В агентів РФ вилучили 800 кілограм срібних злитків

Анастасія Диняк

|

Служба безпеки України вилучила та передасть у державне управління майна на понад 100 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у СБУ.

Так, у 2021 році у ході багатоетапної спецоперації в Києві та Харкові, СБУ нейтралізувала угруповання, яке працювало на Росію. За даними правоохоронців, група займалася переправою коштів з РФ до України через платіжні системи, які потрапили до санкційного списку.

Окрім того, ці схеми використовували ворожі агенти, які отримували кошти від російських кураторів на проведення підривної діяльності проти України.

СБУ арештувала:

  • понад 800 кілограмів срібла у вигляді банківських злитків;
  • 6 гектарів земельних ділянок і 3 квартири у Києві загальною площею майже 400 квадратних метрів;
  • сотні тисяч готівки у доларах США, гривнях та євро.

Наразі усе майно передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Частина коштів буде спрямована українським військовим.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса
Анастасія ДИНЯК
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса

Киянка Марина В'язовська стала другою громадянкою України та другою жінкою в історії, яка отримала найпрестижнішу матема...

Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо
Ольга ДЕНИСЯКА
Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо

У воєнний час військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області. Для цього вони повинні...

Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів
Ольга ДЕНИСЯКА
Якою буде повоєнна відбудова: Україна представила план на 750 мільярдів доларів

4 липня на конференції у швейцарському Лугано Україна презентувала план післявоєнного відновлення. План розрахований на ...

Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Україна отримала транспортний безвіз з ЄС. Що це означає

У середу, 29 червня, між Україною та Європейський Союзом погоджено транспортний безвіз. Спеціальну Угоду про транспортну...

всі статті
Львівський портал